Emmanuel ROCHE

D'un naturel actif et investi dans mes activités, j'oeuvre chez Euromaster à la mise en place du nouveau système d'informations. Après avoir travaillé sur la définition de l'architecture logicielle de la nouvelle application point de vente, j'ai participé activement à la centralisation du SI en mettant en oeuvre l'outil de déport d'affichage CITRIX.

J'occupe désormais le rôle de responsable d'intégration. Mon objectif est la définition et l'implémentation des règles et standards qui garantissent l'uniformisation des communications inter-applicatives.



Je suis très mobile et me déplace régulièrement au travers de l'Europe.



Mes compétences :

Architecte

Chef de Projets

Citrix

EAI

ESB

ETL

Intégration

Oracle

Siebel

Windows 2003