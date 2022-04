Jeune ingénieur diplômé Grenoble INP (juin 2015), je dispose de solides compétences en informatique et réseaux.

Ayant déjà plus de 2 ans d'expérience cumulée en entreprise, je suis à l'écoute de propositions pour un poste d'architecte logiciel.



Mes compétences :

Langage SQL

Langage Java/J2EE

Langage C#

Langage C

Langage C++

Langage ADA