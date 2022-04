Emmanuel SAC

Bonjour,



Vous souhaitez améliorer vos résultats en travaillant sur votre marketing? sur votre force de vente? sur la façon dont vous gérez vos prospects et clients?



Nous pouvons vous accompagner dans vos choix et votre stratégie.



Représentant de UBICLOUDER dans l'EST de la France, nous avons développé une expertise forte sur les métiers du marketing et de la Gestion de la relation Client.

Nous avons fait le choix de développer notre expertise de maîtrise d'oeuvre et d'accompagnement sur la solution de CRM qui est à notre sens la plus complète et conviviale du marché à ce jour :



SalesForce.



Avantages de Salesforce en quelques mots :

- une couverture globale du besoin de Gestion de la Relation client

- une approche Cloud qui permet toute société de 1 personne à plusieurs milliers de personnes de bénéficier d'une large gamme d'outils sans avoir à gérer d'infrastructure

- un accès à toutes votre GRC où que vous soyez à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone.. pourvu que vous ayez une connexion internet

- une facilité étonnante pour adapter une solution générique à vos besoins spécifiques.



Avec SalesForce, votre réflexion ne porte pas sur ce que vous pouvez faire avec... mais sur ce dont vous avez besoin pour votre organisation!



pour en savoir plus :



https://www.salesforce.com/fr/



Mes compétences :

Marketing

Ressources humaines

Contrôle de gestion

Coordination de projets

Gestion des ressources humaines

Commerce international

Commerce B2B

Management