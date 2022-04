Emmanuel SCUTO

Consultant indépendant en Revenue Management, je suis spécialisé dans le Yield en location de voitures. J'ai créé la sociéte WeYield, dédiée à l'externalisation du pilotage et de l'optimisation des revenus. Disposant de solution web performantes, nous assurons la mise en oeuvre des techniques de Yield Management éprouvées depuis 6 ans. Entre autre réalisations, nous avons créé le siteArray, premier outil de gestion des évènements spéciaux dédié aux Revenue Managers et aux Business Analysts.



Avant d'être consultant. j'ai travaillé en tant qu’Inventory Manager au sein de la division Revenue Development de Disneyland Paris en charge de l’optimisation du remplissage du Resort (7 hôtels/5600 chambres). J'ai ensuite pris la Direction du Yield Management et des activités commerciales de l’hôtel Concorde La Fayette à Paris (hôtel d’affaires de 1000 chambres adjacent au Palais des Congrès de la Porte Maillot).



Durant ma dernière expérience corporate, j'ai créé et dirigé le Département du Revenue Management chez Europcar International (leader européen de la location de voitures). J'étais particulièrement en charge de la mise en place des prévisions de demande et de flotte, d’optimisation de la politique contractuelle commerciale et de la coordination de la politique tarifaire. Mon périmètre s’est également élargi aux activités d’analyse Marchés et d’intégration des systèmes (CRS, GDS, Portails de voyage).



En parallèle, j'enseigne le Pricing et le Yield Management à l’Ecole Supérieure de Commerce et à l’Université d’Angers et participe régulièrement à des conférences en Europe et en Asie.



Mes compétences :

Yield management

Stratégie commerciale

Pricing Optimisation

revenue management

pricing