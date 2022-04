Emmanuel SOUVILLE

A la tête d'un service de trente huit personnes, j'ai en charge l'avant-vente et le SAV :

- le dimensionnement des installations de chauffage électrique et de production d'eau chaude sanitaire,

- l'assistance technique téléphonique,

- la prise en charge des réclamations sous garantie et des incidents qualité,

- la vente et la logistique des pièces détachées,

auprès de nos clients distributeurs et installateurs professionnels, en France et à l'International.

Dans ce secteur d'activité en constant développement, j'occupe ce poste depuis plus de 10 ans.



Auparavant, j'étais Chef de Produit au service Marketing et j'ai débuté ma carrière au sein du Groupe ATLANTIC comme Ingénieur Produit au Bureau d'Etudes.



Mes compétences :

SAV