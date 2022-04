Emmanuel STREIFF

Professionnel de la communication depuis plus de 20 ans, j'ai exercé différents postes de Directeur de Clientèle au sein d’agences de Communication et agences de Design. Actuellement à la direction de Pimento (www.pimento.pub), j’interviens en parallèle en tant qu’enseignant pour l’ISCPA Lyon (Groupe IGS), école notamment axée sur le Marketing Digital.



Au cours de toutes ces années, mes diverses expériences m’ont permis d’explorer tant l’aspect stratégique qu’opérationnel de la communication, dans des univers commerciaux (vente de produits ou de services) et institutionnels (collectivités locales, ONG).



Aujourd’hui, fort d’une formation de webmaster (WordPress), je développe des projets de plus en plus axés sur la communication digitale :

- création ou évolution de sites internet, dans l’objectif de les rendre « auto-gérables » par nos clients,

- création et diffusion de e-newsletters, via un outil performant en terme de tracking,

- création de jeux-concours en ligne permettant de constituer des bases de données « prospects / clients » très importantes,

- accompagnement au Community Management.



Mon projet professionnel:

Développer l’agence Pimento et grandir AVEC mes clients, car seule importe la performance d’une collaboration sur le long terme . Le « one shot » ne m’intéresse pas.



Mes expertises :

- Branding : créations de noms de marques, logos, chartes graphiques, stratégie de communication globale,

- Internet : création de sites web, e-mailing, e-newsletters, jeux en ligne, applications tablettes et smartphones, Community Management,

- Packaging : décor d’emballages,

- Print : plaquettes, brochures, fiches produits, journaux d’entreprises, etc.

- Signalétique : stands itinérants, enseignes, décors de véhicules.