Claire FAVIER

Consultante formatrice en stratégie et animation technico commerciale, j'accompagne les entreprises pour lesquelles l'emploi d'un directeur commercial à plein temps n'est pas d'actualité

En mission, temps partagé, rémunération au succès



Vous voulez améliorer votre chiffre? Vous n'avez pas le temps, vous manquez de recul , vous êtes plutôt le spécialiste technique de votre activité, Devcopolis vous accompagne dans l'élaboration de votre stratégie commerciale et de sa mise en place jusqu'à l'atteinte de votre objectif par:



- un accompagnement opérationnel marketing/vente/web ( site internet/newsletter/crm/relance devis/argumentaires commerciaux/accompagnement de vendeurs) pour valoriser votre offre

- la montée en compétence et autonomie grâce à des formations sur mesure ( en groupe, individuelle, à distance) sur tous les sujets de la vente et de la relation commerciale pour tous les profils ( commerciaux itinérants sédentaires, équipe support, techniciens, vendeurs magasin)



Mes compétences :

Vente

Business development

Management

Conseil

Marketing

Internet