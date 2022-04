Jean-François LECARPENTIER

Trois familles de formations pour acquérir des connaissances générales (technique, QSE, management, direction, RH, juridique).



Trois expériences professionnelles pour en construire une quatrième :

a) 13 ans à des postes opérationnels et fonctionnels dans l’industrie (contrôle, production, chantiers, bureau d’études, technique, qualité, sécurité), pour « savoir faire ».

b) 14 ans de conseil et formation ; dont 12 en tant que gérant de SARL ; pour accompagner des démarches QSE et piloter des projets dans des entreprises des secteurs de l’industrie, des services, du BTP, etc, pour « savoir faire faire ».

c) 7 ans en tant que consultant chef de projets en alternant « savoir faire » et « savoir faire faire » pour apporter plus de valeur ajoutée à mes missions (organisation, management, QSE) par une implication renforcée.



Au fil de ces expériences je suis naturellement devenu un consultant généraliste pour :

a) Contribuer à la réflexion stratégique et au développement de l’entreprise.

b) Conseiller ou seconder la direction des TPE et PME pour déployer la stratégie.

c) Accompagner la création, réorganisation ou la transmission d’une entreprise.

d) Coordonner des projets avec des pilotes multi compétences.



Je suis issu du terrain et je ne l’ai pas oublié, alors je sais m’adapter à toutes les fonctions et tous les publics.



Mes compétences :

Conseil en management

Diagnostic d'entreprise

Formation professionnelle