Emmanuel SZABADOS

Agile Coach, SCRUM Master, Chef de Projets, Développement de logiciels



Scrum Master, superviseur et responsable coaching Agile. Véritable solutionneur de problèmes ayant de solides antécédents en réalisation de projets de développement logiciel sécurisés sur internet et en entreprise.



Expérience professionnelle dans l’industrie du logiciel (notamment Agile, SCRUM, Lean, Project Management et CCÉS) pour le développement produit et des projets à l’aide de solutions d’équipe internes et off-shore.

Axé sur la consolidation d’équipes hautement performantes. Soutenant l’optimisation de l’organisation de la structure, l’évolution de la culture et l’ajustement de la communication afin d’accroître la vitesse de développement, l’apport de valeur et de qualité pour servir des objectifs pilotés par l’entreprise.



Curriculum Vitae :

--------------------------

https://drive.google.com/open?id=1Vfgfqv5ynKBlWbBjH2-_OS0IHY3GaekZ



❖ Spécialisé dans les produits informatiques et

les structures d’exécution de projets tels

qu’Agile (SCRUM, XP), Lean Kanban, Project

Management, CCÉS et PMO



❖ Axé sur la valeur commerciale, le délai de

livraison, la gestion de coût du projet et les

meilleures pratiques logicielles



❖ Compétent dans la mise en œuvre et la

planification du projet, la gestion du risque, les

plans de contingence, le suivi, l’ajustement de

la communication, le coaching d’équipes

autonomes et polyvalentes, le processus de

contrôle qualité



❖ Vaste expérience dans les solutions, les

implémentations et la gestion off-shore



❖ Participation active dans les pratiques

d’ingénierie logicielle et le renforcement de la

culture technologique globale



❖ Expérience dans la recherche, l’introduction et

l’implémentation de nouveaux outils et solutions

incluant des processus de développement

externalisés et off-shore



❖ Connaissances en implémentation de la

réglementation de conformité Sarbanes-Oxley

(SOX)



Mes compétences :

agile

B2B

B2C

Business

Coach

COMMERCE

E commerce

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Microsoft Server

Offshoring

Program management

Scrum

Scrum master

Software Development

Strategy

Technology

Offshore Oil & Gas

Sarbanes-Oxley

SDLC

e-Business

Scrum Methodology

offshore development

UNIX SCO

UNIX

Quality Assurance

Project Management

Product Development

Kanban

C Programming Language

shell scripting

regulation process implementation

project planning

process development

manage rental vacation booking allocation

implementation of new tools and solutions

enterprise software development

eXtrem Programming

XML

Waterfall

USA Experience

US experience

UML/OMT

Team Management

System Strategy

SunOS

Sun Solaris

Selenium

Search product implementation

SCRUM process implementation

RUP

Quality Control

QA Management

Project development and management

Process Definition Development

PRINCE2 methodology

Oracle

Object Oriented Analysis/Design

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL 2000

Microsoft Office

Microsoft