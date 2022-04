Emmanuel TESTELIN

Après plus de 20 ans passé dans le beau métier de la sécurité, j'ai décidé de le quitter pour des raisons de santé. Pour toutes les personnes qui me connaissent vraiment, j'ai toujours adorer dire ce que je pensais et j'étais convaincu que ce métier avait un vrai avenir HUMAIN.



J'ai passé ces 20 ans à me battre pour les clients, pour le terrain (les agents) et malheureusement pour mes patrons un peu moins pour la rentabilité. J'ai rencontré énormément de gens biens. Ce métier est une histoire d'homme et uniquement une histoire d'homme. Chose que beaucoup de dirigeants ont oublié... (Pas tous)

Je vais vous livrer trois expériences qui donnent le reflet des sociétés de sécurité.



1. Société 1 (sans le nom bien sûr):

Nous bossions tous main dans la main. Un coup dur! Tout le monde était là et les solutions se réglaient facilement, dans la bonne humeur et sans tension. J'allais au boulot avec plaisir et sans la boule au ventre.



2. Société 2:

Je présente une note de frais très conséquente suite à des invitations clients. Je rencontre mon supérieur pour la validation de celle-ci. Il me félicite d'avoir invité mes clients. Le mois suivant, je présente une note de frais bien moins conséquente avec l'achat de deux cafetières pour mes agents suite à des bonnes actions et le renouvellement du contrat. Mon supérieur m'appelle et me demande de venir le voir de suite. Je me fais démolir car j'avais acheter deux cafetières à 69€ pour le terrain.....



3. Société 3:

Une belle société. Des supers clients, un encadrement à l'écoute.

Le bémol: Le manque de moyen où une arrivée tardive des moyens. Le terrain perd ses convictions, ne crois plus au métier. Vous vous sentez seul à vous battre. Malgré tout, cette expérience restera la meilleure.



J'ai fait un classement des 5 types de sociétés de sécurité. C'est ma vision et unique ma vision.



Il y a:



- Les bulldozers qui écrasent tout, qui se moquent du terrain, font dans leurs pantalons dès que les syndicats appellent et parlent uniquement de rentabilité. Ils sont très forts car de l'extérieur ils donnent une image sociale presque parfaite.



- Des sociétés dans le top 10 avec une taille moyenne qui manquent de moyen mais qui avancent. Pour ma part les meilleures.



- Les inconscientes qui écrasent les prix, qui se trompent régulièrement dans les salaires des agents du terrain et qui sèment le trouble chez les clients.



- Les auto entrepreneurs qui font le boulot que personne ne veut faire.



- Les voyous (sans commentaire)



Par ces quelques mots, je tenais à rassurer la personne qui vient une fois par semaine sur mon compte VIADEO pour voir certainement si je ne suis pas retourné à la concurrence.



Un grand grand merci:



- Aux agents de TERRAIN car ils font vivre les sociétés de sécurité.

- Aux vrais collègues.

- A mes anciens clients.

- A certains dirigeants et ils se reconnaitront.



Emmanuel TESTELIN



