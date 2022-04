Emmanuel TOUZEAU

Chef de projet IT, j'apporte mes connaissances techniques et mes capacités d'analyses des situations pour piloter les projets jusqu'à leurs termes.



Connaissances techniques :

Windows W2008/W2k/W2k3 Serveur – Station 7, Vista, XP, WIN95.

Virtualisation via VMWare, Hyper-V

Réseaux Ethernet en TCP/IP, NETBIOS - LAN/WAN/SAN.

Serveur Clients légers Citrix - Métaframe – TSE

Services réseaux DNS, WINS, DHCP, SQL, NFS, SAMBA, IIS, FTP.

Annuaires LDAP : AD, Notes, NDS

Supervision et monitoring de système et d’AD

Base de données SQL Serveur, Access.

Mise en exploitation de Firewall (Checkpoint) et de Proxy.

Déploiement et administration de messagerie MS Exchange

Stratégie de sauvegarde, d'anti-virus, de sécurité et d'intégrité des données.

Langages : PHP (Zend Framework), JavaScript (DOJO, JQuery), Python

Linux, Apache





Mes compétences :

Informatique

Réseau

NAS

Archivage

Storage Area Network

Microsoft

PHP

VMware

Virtualisation

JQuery

Zend framework

Dojo