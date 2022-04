Emmanuel URFER

Management :

1. Direction des Système d’Information (DSI)

2. Direction des Etudes, Méthodes et Projets

3. Direction de la Qualité

3. Gestion d’un Centre de production industrielle

4. Pilotage d’un Centre de Profit et Management d’une équipe commerciale



Conduite de projets : méthodologie projet, pilotage de projets, animation de Plan Projets, conduite de grands projets (programmes de fusions et migrations)



Consulting et Audits de Process - Change Management et Formation



Mes compétences :

Management

Conduite de projets et de programme

Conduite du changement

Gestion de projet