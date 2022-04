Sylvain LE VIOL

J'interviens en tant que directeur commercial & marketing groupe sur 5 structures du pôle HLM (locatif et accession sociale) sur un territoire allant de Marne la Vallée à Strasbourg.



En 2015, j'ai structuré nos activités commerciales autour de 2 marchés :

- marché des particuliers : accompagnement du développement des nouvelles offres à destination des particuliers (produits, services, ...) et de nos partenariats avec les gestionnaires de résidences sociales (Foyer jeunes actifs, résidence autonomie, pension de famille, ...),

- marché des professionnels : commercialisation de l'offre commerciale et tertiaire, prospection et développement de partenariats avec des gestionnaires de résidence privées (EHPAD, résidence étudiante, résidence service sénior, ...).



Mes missions sont l'organisation commerciale des différents métiers (location, accession sociale, accession libre, immobilier d'entreprise), l'accompagnement du développement des opérations de promotion (Etude de marché / marketing / management commercial), l'animation et le développement transversal de notre présence sur le territoire (réseau d'agences commerciales et d'intermédiaires).



Mes objectifs : Réduction de la vacance locative, Vente patrimoine HLM, Dégagement des marges de promotion en accord avec le BP des filiales, Ecoulement de la réserve foncière, développement de l'offre du groupe et accompagnement de la digitalisation du groupe.



Mes compétences :

E-commerce

Gestion du risque

Développement commercial

Organisation

Management

Fidélisation client