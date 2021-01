Emmanuelle BOUVET

Expertise RH développée depuis plus de 15 ans d’expérience professionnelle en Ressources Humaines au sein de groupes industriels internationaux.

Création de filiales / département RH. Management et organisation.

Conseil RH – DG, DRH et Managers. Accompagnement du changement, projets RH.

Accompagnement de la croissance.

Déclinaison des politiques RH Corporate.



Mes compétences :

Commmunication RH

Management RH

Ressources humaines

360 individuels et collectifs

Conseil RH

Outplacements

Process Com

Change Management culturel et organisationnel

SAP

Restitution

PC Hardware

Apple Mac

• Développement business et ouvertures de comptes.

• Conseil aux Direction Générales et DRH.

• Développement d’outils et d’expertises RH.

• Création et développement de départements RH.

• Recrutement, développement RH et formation RH.

• Gestion de la MS.

• Développement des Talents et succession planning

• Relations sociales (CE, DP, CHSCT).