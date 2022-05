Emmanuelle LE CLANCHE

Mon métier c'est de vous aider à trouver et mettre en place des solutions afin de vous permettre :

- de vous constituer ou accroître votre patrimoine

- de préparer votre retraite

- de protéger vos proches

- ou encore d'optimiser votre fiscalité



En fait, je suis un peu comme le médecin de famille enfin plutôt le médecin des finances de votre foyer qu'on consulte pour soigner les hémorragies de fiscalité et faire un check up des épargnes pour s'assurer de leur rentabilité, et à l'image de la médecine chinoise où on met en place des soins pour ne pas tomber malade, et bien moi je mets en place des solutions pour augmenter votre capital et protéger votre famille!