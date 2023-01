Emmanuelle PONTAUD

Le Management des Ressources Humaines est passionnant car il a un rôle stratégique. Pour moi, la direction des ressources humaines se trouve au centre du fonctionnement de l'entreprise . Il prend toute son importance dans le fait que les professionnels de la fonction doivent faire face aux exigences de ses dirigeants, en satisfaisant en même temps, les salariés qui sont quand même la première ressources de production.



Ce qui me passionne dans ces métiers, c'est le principe d'équité qui n'est malheureusement pas respecté par toutes les entreprises, mais participer à des projets pour créer un sentiment d'équité et un équilibre social, est ceux vers quoi j'aimerai me diriger.



Mes compétences :

Ressources humaines