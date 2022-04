La société CONSULT'EAM est implantée depuis maintenant 8 ans dans la zone des Playes, à Six-fours. Nos équipes Ingénierie de Formation et Production mettent en place au quotidien, des formations en intra et inter-entreprises et ce, dans tous les domaines de compétence : Sécurité, Communication, Management, Développement personnel et professionnel, Informatique, Langues, Sanitaire et Social, Juridique...

Toujours avec une "longueur d'avance", nous nous positionnons sur de nouvelles thématiques aux outils novateurs ou tout simplement sur des formations s'inscrivant dans une nouvelle réglementation.

Je suis en charge du recrutement et du suivi de formateurs. Je recherche sans cesse de nouvelles compétences, qui soient "force de proposition" pour élargir notre offre.

Avec un pool d'une trentaine de formateurs experts, chacun, dans leurs domaines, nous vous proposons une offre "sur-mesure".

Nous déployons au quotidien nos formations au niveau national, pour les grands comptes, dans le domaine de la Sécurité et des Compétences.

Forts de la certification ICERT, nous sommes bien sûr "DATADOCK" et référencés auprès des OPCA, avec lesquels nous accompagnons les entreprises dans leurs demandes de prise en charge.

Construisons ensemble votre plan de formation !

Emmanuelle VINCENT

Responsable de Projets Formation

04 94 62 24 84