Je m'appelle Envel BOUR, j'ai 32 ans cette année.

Concernant mon parcours professionnel, j'ai obtenu mon BTS Génie Optique à Tours en juin 2011, puis j'ai obtenu la licence professionnelle Acquisition et Traitement d'Images à l'IUT de Caen en juin 2013. Pour compléter mes études, et étant attiré par la physique j'ai poursuivi mes études en intégrant une Licence de Physique, à l'Université de Bretagne occidentale (UBO) à Brest.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'optique instrumentale (fabrication optique, production optique, montage optique,....).



Autrement, je suis passionné par les sciences et technologies, notamment l'astronomie depuis mon enfance. J'essaie de me cultiver dans ce domaine, soit par internet (la plupart du temps), soit par revue scientifique (Astronomie Magazine). D'ailleurs, je fais parti d'un club d'astronomie depuis janvier 2014 où on se réunit régulièrement pour des conférences en salle ou des observations du ciel nocturne.



Mes compétences :

Astronomie

Courageux

Optique

Sociable