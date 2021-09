Eric ARBUSTI

Profil Senior de Responsable Financier/Responsable Contrôle de Gestion.



* 3 ans en tant que Responsable Financier (Comptabilité, Fiscalité, Contrôle de Gestion, et Contrôle Interne) d'une entité légale, filiale d'un Groupe du CAC40.



* 6 ans en tant que Responsable Contrôle de Gestion (Industriel, R&D, et Central) d'une entité légale d'une filiale d'un Groupe du CAC40.



* 8 ans en Contrôle de Gestion Opérationnel dans une Industrie de type "petite à moyenne série répétitive", filiale d'un Groupe côté à la Bourse d'Oslo.



* 1 an en Gestion de Projet Complexe [Projet multidisciplinaire aux implications "IS/IT-Production-Logistique-Finance"]

Dans le cadre d'un APA (Apport Partiel d'Actif) : Chef de Projet IT et Management d'une équipe de 8 cadres issues de fonctions diverses : Production, Logistique, Informatique, Appros, Comptabilité.