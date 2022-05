Laetitia TRABET

Consultant en Gestion de Patrimoine spécialisé pour les français expatriés.



Basée à La Haye, intervenant sur l'ensemble des Pays Bas



Notre activité basée sur le développement d'une relation de proximité a pour volonté d'accompagner les français vivant à l'étranger dans la réalisation de leurs objectifs tels que :

- Faire fructifier leur patrimoine

- Protéger leurs proches

- Générer des revenus complémentaires

- Préparer la retraite at anticiper la transmission du patrimoine

- Préparer le retour en France

- Financer différents projets



Nos solutions non-résidents : Epargne, investissements, gestion de portefeuille, assurance-vie, capitalisation, immobilier de rendement ou défiscalisation, prêt immobilier, prévoyance et décès....



Nos solutions entreprises internationales : Retraite, prévoyance et santé collectives



Mes compétences :

Placements financiers

Fiscalité