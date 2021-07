Eric BALLESTEROS

Je suis actuellement en recherche d emploi dans le cadre de suivi de formation PAO à l AFPA D'Issoudun

De formation commercial depuis longtemps je souhaite travailler dans le secteur de la conception et de la réalisation multimédia et pre-presse .

Dans le cadre d une réorientation professionnelle, je suis entrer au centre AFPA situé a Issoudun pour acquérir toute la maîtrise que demande le métier de la PAO. J ai effectuer un stage courant Septembre 2015 pour quelques semaines en imprimerie ( POUTRET ) ou j'ai appris a me servir de l'environnement Mac ainsi que la maitrise des logiciels du pack Adobe avec l'aide d'un très bon maître de stage. A l'issu de cette formation, j ai réussi mon examen et obtenu le diplôme d'infographiste.

Je souhaite mettre en pratique de tous ce que j'ai acquis , c'est à dire la conception de plaquette d'entreprises, conception d'affiches, cartes de visites, entêtes, visuels commerciaux.



Vous recherchez une personne qualifié pour un poste d'infographiste maîtrisant les outils actuel tel Illustrator, Indesign et Photoshop, ... avec une bonne créativité et un bonne motivation de réussite .



Je suis dés aujourd'hui à la recherche d'une collaboration durable avec votre entreprise et je souhaiterais mettre à votre profit les compétences que j'ai acquis.

Dans l'attente d' un premier contact, je vous joint mon curriculum vitae afin de vous faire partagé mon expérience



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Wi-Fi

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cascading Style Sheets

Apple Mac

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

ADSL

ADOBE