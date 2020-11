Eric DELANGE

Mes différents postes occupés en tant que responsable régional en administration des achats et des ventes, en tant que consultant métier SAP (master data et pricing) et en tant que chargé de clientèle m'ont permis d'acquérir des connaissances que je souhaiterais pouvoir utiliser au cours d'une nouvelle expérience professionnelle idéalement dans le département de l'Eure.

Mes expériences successives dans le milieu de l'industrie, de la distribution et du consulting m'ont permis de développer des compétences professionnelles alliées à l'utilisation de logiciels informatiques (SAP et autres ERP, Excel niveau expert) ainsi que le sens du travail en équipe, la capacité d'écoute et une adaptabilité à des organisations différentes.



Mes compétences :

SAP ECC6

SAP SD

SAP MM

SAP R/3

SAP Netweaver > SAP BW

Microsoft Office

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Cegid ( RH)

Ciel Compta

ALIZES (ventes)

HP Quality Center

Excel avancé