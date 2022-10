Eric FOURREAU

Bonjour,



Je suis au poste d'Ingénieur support Logiciels & Formateur depuis Janvier 2004 chez Xerox, voici un résumé de mes compétences professionnelles :



- Formateur Agrée dans le domaine des Arts graphiques (Norme ISO Fogra 39).

- Assurer l'installation des connexions sur Poste de travail Mac (10.X) et PC (XP, W7, W8, Serveur 2008).

- Capacité d’analyse et de synthèse, ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle.

- Capacité à gérer les conflits/diplomatie, pédagogie, recherche constante de la satisfaction client (Interne et Externe)

- Assurer les formations dont la durée peut atteindre 4 semaines auprès de nos clients équipés de matériels de production haut de gamme, dans les environnements Couleurs.

- Gestion de problématiques complexes et mise en place de plan de résolution.



Mon secteur géographique est le suivant: Région Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon et le Sud Aquitaine (jusqu’à Bordeaux).