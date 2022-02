Eric GUEMAS

Biostatisticien freelance, MSc



depuis 2016, Statisticien Freelance, fondateur de Biossec

2001-2015 : Directeur Statistique et Data Management (LFB Biotechnologies)

1992-2001 : Statisticien Senior (Boehringer Ingelheim)

1991-1992 : Statisticien Junior / Programmeur SAS (Bayer Pharma)



Services proposés:



- Méthodologie statistique (protocole, plan d'analyse, rapport, publication, ..)

- Programmation et analyses statistiques (SAS, R)

- Analyses intermédiaires (DSMB)

- Résolution de problèmes méthodologiques

- Gestion de projets statistiques

- Formations statistiques



> 25 clients et 100 projets depuis 2016.