Eric LOUMAIZIA

Fort d’une expérience significative autour de la logistique (gestion d’entrepôt), et de la connaissance de l’industrie mécanique , notamment dans la production (lancement, ordonnancement, gammes opératoires, créations des fiches articles et des nomenclatures, les achats), la connaissance des ERP comme SAP, CEGID et SAGE, me conduisent, dans la continuité de mon parcours professionnel à effectuer une formation de Consultant ERP.





Je suis donc à la recherche de cette entreprise qui me permettra de me donner des missions autour de ce métier de Consultant Erp.



Mes compétences :

Management

Gestion stocks

Relation fournisseurs

Gestion budgétaire

Rigueur

Logistique

Informatique

Autonomie

SAP R/3

SAP ERP

Microsoft Word

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Cegid

SAGE ATL

Entrepot

Organisation des flux logistiques

Flux logistique

Sens du service client

Gestion des livraisons

Ouverture de l'agence, Recrutements. Management

IBM AS400 Hardware

SAP

SAP MM

SAP PP

SAP SD

Tableau

Project Management

Resource Planning

Logistics

Sales Assistance

Invoicing > Issuing Invoices

Budgets & Budgeting > Budget Management

Continuous Improvement

Sage 300 ERP

Sage Accounting Software

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Sage Accounting Software > Sage Line 500

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Business Management Software > Sage 200 Suite

Sage Business Management Software > Sage 50 Suite

Active Template Library

SAP FICO