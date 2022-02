Je travaille dans le Transport depuis près d'une quinzaine d'années.



Ma spécialité, c'est le commerce et j'ai eu la chance de connaître 3 belles entreprises:

= > Les Transports ALLOIN (3000 personnes), Groupe K+N à ce jour.

Mon parcours a duré 9 ans avec des évolutions de postes, des changements de secteurs où l' objectif était de vendre des prestations de transport: (France + Europe) en messagerie, en Affrètement, en Logistique.



= > Les Transports MAZET (1500 personnes)

Tout d'abord, cette entreprise a été un changement et une nouvelle expérience enrichissante. Je vendais les mêmes services en m'aidant de mon expérience passée.



= > Les Transports ZANUT

Les gérants m'ont débauché et l'expérience d' une petite entreprise me tentait, j'ai donc pu découvrir une toute autre vision du transport, du management, d'une nouvelle organisation totalement différente de mes 2 anciennes expériences.

J'avais la responsabilité du commerce et pouvais me déplacer sur toute la France pour promouvoir notre service d'Affrètement.



Puis après 3 mois de réflexion, j'ai eu l'envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Créer mon entreprise dans un domaine que je connais bien, le transport !



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Cordialement,



Julien PILES



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Mes compétences :

Commercial

Commercial export

Export

Express

Messagerie

Transport

Transport Express