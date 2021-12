Eric NICOD

Coordinateur expérimenté de projets et de gestion de processus & méthodes, j'ai évolué dans des organisations complexes de tous types, multilingues, multisites et multiculturelles.



Pendant 10 ans, j'ai été en charge et manager de projets de traductions et d'adaptation de contenus, pour une entreprise de biens de consommations électroniques de masse, d'abord dans le domaine du Marketing, puis principalement dans celui des logiciels.



Mes compétences :

Coordination

Gestion administrative

Gestion de projet

Localisation

Methodes

Traduction