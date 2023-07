DOMAINES DE COMPETENCES

MANAGEMENT



- Gérer une base aérienne de 1700 personnes

- Communiquer avec les autorités civiles locales et les médias

- Garantir l’efficience des ressources humaines et matérielles

- Gérer les conflits de toute nature

- Animer la fonction « Maîtrise des Risques » sur la base aérienne

- Organiser et planifier la participation de moyens humains et aériens à une opération

- Veiller aux conditions générales de travail et d’application de la législation

- Organiser la protection des documents classifiés



AERONAUTIQUE



- Organiser et coordonner l’activité opérationnelle de la plate-forme (40 avions de chasse)

- Superviser l’activité aérienne des escadrons et l’instruction des équipages (10000 heures de vol/an, 100 personnels navigants)

- Animer la fonction sécurité des vols sur la base

- Maintenir une connaissance technique approfondie des réacteurs (ingénieur aéronautique et pilote de chasse)

- Former les jeunes pilotes et navigateurs

- Se conformer aux règles de la navigation aérienne





PARCOURS PROFESSIONNEL 2010

Depuis 2010 Ingénieur technico commercial chez Boone Extend Kapco, un distributeur de composants pour l'aéronautique civile et militaire.

2009-2010 Conseiller Air du général commandant l’Etat Major de Forces n°1 à Besançon

2005-2009 Commandant en Second et Adjoint Forces à Luxeuil

2003-2005 Commandant en Second et Adjoint Forces à Dakar, Sénégal

2001-2003 Commandant du Centre de Formation à l’Appui Aérien (CFAA) à Toul

2000-2001 Directeur des Etudes et Chef Opérationnel du CFAA à Toul

1997-2000 Officier d’Echange auprès de l’Etat Major de la Luftwaffe à Cologne, Allemagne

1995-1997 Officier Rédacteur chargé des Exercices OTAN à Taverny

1992-1995 Commandant en Second d’un Escadron de Chasse à Nancy

1989-1992 Commandant d’Escadrille Colmar

1984-1989 Officier Pilote de Chasse Strasbourg



DIPLOMES ET FORMATIONS

2003 Licence pilote civile multi moteurs (Qualification IFR / MEPT)

Licence militaire de Pilote de Transport -

Licence militaire de Pilote Hélicoptère

Brevet Technique d’Etat Major

2002 Pilote de Ligne Théorique

1997 Licence de Vol Américaine

1990 Diplôme d’Etudes Militaires

1988 Certificat de Chef de Patrouille

1983 Brevet de Pilote de Chasse

1982 Ingénieur de l’Ecole de l’Air / Maîtrise d’Aéronautique





INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Langues Allemand bilingue, Anglais courant



Informatique Maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint



Opérations Extérieures Tchad (1988 et 1989), Italie (1994 et 1995), ex-Yougoslavie (1996),

Côte d’Ivoire (2007), Afghanistan (2009)



Sports et Loisirs Ski, tennis, badminton, golf, VTT, lecture, cinéma.



Mes compétences :

Esprit d'analyse

Logique

Management

Rigueur

Sécurité

Sécurité des vols

Sureté