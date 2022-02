Eric TRAVEL

Véritable professionnel de l’hôtellerie et du produit Village & Hôtel club, homme de terrain, au travers de mes expériences auprès de publics très différents, j’ai su perfectionner un réel talent de communicateur et j’ai acquis une solide expérience des relations humaines. Manager et gestionnaire confirmé, j’ai toujours su impliquer mes équipes à travailler avec plaisir (de 10 à 40 personnes) dans la qualité de service avec pour objectif la satisfaction maximale des clients dans le respect des objectifs et standards de la politique d’entreprise et dans le respect du cadre budgétaire et réglementaire. Au travers de mon parcours sur tous types de structures, j’ai pu développer des capacités d’analyse et de synthèse indispensables pour gérer les priorités, et j'ai toujours su m’adapter rapidement pour optimiser le travail et le talent des équipes pour offrir une prestation de qualité résolument orientée sur la satisfaction des clients. J’ai toujours su m’adapter à tous types de structure, de régions, et d' entreprises. Ayant travaillé à de nombreuses reprises pour des groupes, je sais m’adapter rapidement à la politique d’entreprise, et je suis rompu au travail d’équipe avec les services du siège. Je sais répondre efficacement au travail de reporting et à la bonne gestion des engagements budgétaires.



Mes compétences :

autonome

gout du challenge

Polyvalent

RIGOUREUX

Gestion

Tourisme

Gestion de projet

Sport

Communication

Rigueur

Marketing

Vente