Eric VIRLOUVET

J’ai débuté ma carrière en 1993 au sein d’une entreprise industrielle du secteur automobile. Dans ce contexte très exigeant, j’ai été amené à mettre en place des systèmes de management par la qualité, à gérer le développement de projets industriels et à déployer des programmes de réduction de coûts. J’ai ensuite pris la Direction d’un site industriel qui m’a notamment permis de m’aguerrir au management d’équipes multi-disciplinaires.



Toujours soucieux d’enrichir mes connaissances, j’ai complété ma formation d'ingénieur en intégrant le programme de l'Executive MBA de l'ESSEC, dont j'ai été diplômé en 2007. J'ai ensuite rejoint le secteur du service. J’ai dans un premier temps pris en charge le management d’une équipe de 50 consultants en poste au sein d’un constructeur automobile et participé au développement de l’offre commerciale.



Ma carrière de Contract Manager a véritablement démarré en 2009. J'ai alors eu l'opportunité de collaborer au développement puis à la construction d'infrastructures gazières pour le compte d'EDF. Depuis bientôt 3 ans j'ai ainsi rejoint l'équipe de Contract Management du Terminal Méthanier de Dunkerque, deuxième plus gros projet industriel de France. Une opportunité incroyable qui m'a réellement permis d'acquérir des compétences opérationnelles dans la gestion contractuelle de grands projets de construction internationaux. Et l'ambition forte de faire fructifier ces acquis.



Mes compétences :

Gestion de projet

Energie

Management

Qualité

Gestion de contrats

Travaux souterrains

Projet de construction

Gestion des interfaces