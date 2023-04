Isabelle COUSSEGAL

Forte de quinze années d’expérience dans la fonction publique territoriale, et d’une expérience réussie en tant que Directrice Générale des Services, je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences au service d’une ville dynamique ayant des projets de ville ambitieux et de strate démographique supérieure.

Actuellement en poste au sein de la Commune de Bruyères-Sur-Oise, en qualité de Directrice Générale des Services, j’assume cette fonction depuis 5 ans.

Dotée d’un esprit d’analyse et de synthèse, un goût pronocé pour l'échange, ayant démontré aux cours de mes emplois précédents (Directrice CCAS dont foyer logement, Directrice Pôle Action educative, responsble service Etat Civil et affaires générales,....) une faculté de créer et de mener à bien des actions concrètes et efficaces, je souhaiterais pouvoir m’investir dans une nouvelle collectivité, afin de mettre en réciprocité mes expériences et mes connaissances.



Parallèlement, et pour faire suite à mon expertise en matière de Finances Publiques, j’interviens ponctuellement sur des formations à destination des agents des collectivités territoriales, sur les nomenclatures des Communes (instruction M 14) et des Etablissements sociaux et médico-sociaux (instruction M 22).





Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Java RMI