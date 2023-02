Eric VITON

Comment une entreprise peut-elle progresser durablement ?

Pour participer à une aventure commune, j’ai 3 axes de prédilection :



- Le Business Développement pour établir des bases plus fortes

- L’innovation afin d’anticiper les développements futurs

- L’amélioration continue des process & des processus



Basé sur un management respectueux et exigeant des hommes, l’aventure pourra se transformer en succès.



Au cours de mon parcours de 25 ans dans des fonctions variées, j’ai mis en œuvre ces axes de progrès pour accroître les performances de l’entreprise et développer son activité de manière durable.



Je souhaite prendre un poste de Directeur Général ou Directeur Industriel, dans une entreprise industrielle innovante en B to B où je peux fédérer les équipes autour d’objectifs ambitieux et motivants.



Curieux et ouvert, je souhaite partager connaissances & expériences





Mes compétences :

Planification stratégique

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Management opérationnel

Lean

Business development

Conduite du changement