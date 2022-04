Erik THIEBLEMONT

Je suis spécialisé dans l'assurance de personne. Cela signifie que j'apporte conseils et solutions pour tout ce qui concerne:

- votre prévoyance,

- votre épargne

- votre retraite

- votre santé

- votre patrimoine ou sa transmission

- votre fiscalité

- l'assurance de vos investissements

- pour les patrons d'entreprise les assurances collectives.



Autant de points où l'approximation n'est plus acceptable.



Pourquoi Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine ?



Pour les valeurs communes que sont l'Excellence, l'Ethique et l'Engagement.



Indépendant, ce statut est à mon sens le meilleur pour mes clients. En effet, en tant que profession libérale réglementée (au même titre que les médecins, avocats, etc...) ma signature engage juridiquement AXA qui, en contrepartie, m'offre un partenariat privilégié idéal pour accompagner mes clients.



Mes clients savent que j'agis pour leurs intérêts, en m'appuyant sur une méthode précise, tout en leur garantissant un accompagnement sur du long terme.



Parce que dans une industrie où :

- l'argument prix n'a pas lieu d'être en raison de sa règlementation et du code qui l'accompagne.

- l'argument performance ne peux être mis en avant puisque l'on travaille sur une durée de vie.

- l'argument produit ne peut exister puisqu'il n'y a pas de brevet.

Seules comptent les garanties et l'adéquation des solutions aux besoins et aux objectifs de mes clients.



Parce que ce réseau, spécialisé vie, est le plus vieux réseau AXA en France avec plus de 50 ans d'expérience, et est aujourd'hui encore sans équivalent. Souhaitant apporter une plus value maximale à mes clients, je peux ainsi m'appuyer sur des experts qui m'accompagnent au quotidien.



Parce que AXA est leader mondial, fleuron de l'industrie française -dont la solvabilité et la solidité financière ont été confirmées par les récentes crises- et ainsi offrir à mes clients la possibilité de transporter leur épargne sereinement.



Alors si vous avez un sujet qui vous préoccupe et en lien avec l'assurance de la personne, je vous propose de me contacter afin que nous réalisions ensemble un audit précis de votre situation sociale et patrimoniale, personnelle ou de votre entreprise. Dès lors, au terme de nos entretiens et si un découvert apparaît, je vous apporterai la solution qui vous correspond.



Mes compétences :

Vente

Sport

Gestion de la relation client

Réseau

Développement

Gestion

Management

Assurance

Coaching professionnel