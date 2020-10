Erika BERMONT

Plus de 10 ans passés dans la gestion opérationnelle et stratégique des ressources humaines d'entreprises variées m'ont donné une vision globale de cette fonction primordiale (Recrutement, Formation, Evaluation, Gestion des carrières, Administration du personnel, Relations sociales, GPEC, Veille, Conseil, Contrôle de gestion sociale...). Cette expérience me permet aujourd'hui, en tant que véritable HR Business Partner, d'accompagner les directions et salariés d'entreprise dans leur développement et transformation.



Mes compétences :

Ressources humaines

Bureautique

Communication

Formation

Management

Reporting

Recrutement

Santé au travail

Droit du travail