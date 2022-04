Erimahh DECULTIEUX

Double compétence Communication et gestion de projet. Diplômée de l'IAE de Lille. Enthousiaste, de profil mixte : stratégique et opérationnel, formée en PAO et aux outils de la communication, et en quête d'un projet dynamisant et resposabilisant en communication interne, externe, événementielle ou en gestion de projet de développement ou commercial.



Disponible et opérationnelle, mon profil polyvalent permet une grande adaptabilité et me rend opérationnelle sur divers projets.



Prête à m'investir dans le déploiement, la mise en place, ou l'optimisation de vos projets.















Mes compétences :

Rédaction

Animation de formations

Animation de réunions

Gestion de projets

Organisation d'évènements

Stratégie de communication

Communication externe

Négociation commerciale

Développement commercial

Conseil en communication