Ernesto CYRIL

Bonjour, actuellement sans emploi, je recherche un métier dans l'informatique (technicien), je suis prêt à faire une formation ou apprendre sur le tas. Je suis tres partant et pressé de reprendre le travail.

Auparavant j'ai travaillé 7 ans dans un supermarché ,avant cela j'ai beaucoup travaillé en intérim ce qui m'a permis d'apprendre plusieurs métiers, d'avoir de bonnes relations avec la clientèle, aujourd'hui avec de l’expérience j'ai beaucoup appris dans le monde de l'informatique et de la téléphonie.

Mes expériences personnelle en informatique m'ont apprises a monter un pc ainsi que suivre sa maintenance, donner des conseils installer un OS, (multiboot aussi) créer des partitions proprement

Dans le secteur de la téléphonie je connais très bien le systeme Android faisant partie d'un forum ou j'aide énormément de monde, je sais aussi bien flashé la plupart de ses smartphone.



Mes compétences :

Informatique

Entretiens Sol

Mise en place rayons

Motivation d'équipe

Caisse enregistreuse

Conseil telephonie

Anticipation

Tracer des schemas

Archivage

Manutention charges lourdes

Respect hygienes et sécurités

Bricolage

Relation client

Organisation du travail