De formation Ingénieur méchanique, j'ai commencé mon activité professionnelle dans le domaine nucléaire (SUPERPHENIX, etc...).

Ensuite j'ai bifurqué dans le oil and gas depuis 16 ans, et travaillé sur avec les majors de l'oil & gas (EXXON, BP, TOTAL, SHELL) et les parapetroliers.

Je suis actuellement en Afrique avec des responsabilités de gestion des opérations.



Mes compétences :

Management de projet