Mon activité se définit comme du conseil en communication digitale auprès des TPE-PME. J’accompagne les professionnels dans la mise en place de leur plan de communication en respectant différentes étapes :



- Un diagnostique, qui permet le recueil et l’analyse des informations internes et externes à l'entreprise. Cette analyse est importante car elle dévoile l’image de votre entreprise auprès de vos clients et de vos prospects.

- Définition des objectifs à atteindre

- Conception et développement d’un site internet

- choix des réseaux sociaux

- Mise en place d’un blog d’entreprise

- Référencement naturel de votre site et/ou blog d’entreprise

- Suivi des évolutions de la stratégie de communication, mise en place du plan de communication

- Formation aux outils de communication. Étape est importante qui permet d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre l’environnement du web et exploiter correctement les outils digitaux.

- Maintenance des outils de communication (mise à jour et sécurité)



Pour un devis gratuit, contactez-moi



Ernesto KAISER MORRIS

e.kaisermorris@gmail.com

www.sphereweb.fr

www.sphere-web.org

(+33) 6 51 59 40 71



Mes compétences :

Chef de secteur

Internet

Commercial

Management