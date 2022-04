Erol GELENBE

PhD et Docteur es Sciences. Spécialiste des performances des réseaux et des grands systèmes informatiques -- y compris la sécurité et la consommation d'énergie, auteur de quatre livres scientifiques publiés en anglais et français, et traduits en coréen et japonais, et de plus de 300 publications avec comité de lecture dans les revues internationales et les grands colloques, et de plusieurs brevets d'invention. Responsable scientifique de nombreux projets de recherche financés par l'Union européenne, les Etats-Unis (NSF, DoD), le EPSRC et le MoD (UK). Fellow de l'IEEE (USA), de l'ACM (USA) du IET (UK). Membre de l'Académie des Technologies (France), de l'Académie Royale des Sciences, Arts et Lettres de Bruxelles, Membre des Académies des Sciences de Hongrie, Pologne et de Turquie. Docteur Honoris Causa des Universités de Liège (Belgique), Rome II (Italie), Bogaziçi (Istanbul). Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ordre national du Mérite, Commandeur de l'Ordre du Mérite d'Italie, Grand Officier de l'Ordre de l'Etoile d'Italie.



Mes compétences :

Recherche scientifique

Veille Internet

Veille scientifique

Routage IP

Pilotage de la performance

Réseaux informatiques & sécurité

Reseaux Neuronaux

Machine Learning

Reseaux genetiques

Probabilites

Theorie des grands systemes