Erole JOHN LEWIS

Comptable de formation, ma curiosité m'a permis de découvrir le domaine des ressources humaines et de la paie.

Le domaine de la paie a bien évolué depuis quelques années. Afin de pouvoir apporter mon expertise dans le milieu, je me suis fixé un plan de carrière en allant découvrir ce qui se faisait de mieux sur le marché.



J'ai pu approfondir le processus ainsi que l'approche du traitement de la paie dans des grands groupes (Groupe Concore, Publicis, Pluriad) ainsi que dans des cabinets comptables. ( IN Extenso, Cabinet Moitrier).



Ces expériences m'ont apporté une réelle expertise dans l'approche et le processus du traitement de la paie, tant par la satisfaction d'un contrôle URSSAF sans redressement, que par les conséquences que peuvent avoir une méconnaissance du droit social.



Le management d'une équipe ou participer à la bonne santé budgétaire d'une entreprise sont des compétences que j'ai pu développer au cours de ces expériences.



L'évolution permanente de la législation en matière du droit social, nécessite une mise à jour ponctuelle des connaissances, ce qui rend mon métier le plus intéressant.



Si vous souhaitez profiter de mon expertise, et bien je suis tout à vous.



N'hésitez surtout pas.



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Comptabilité