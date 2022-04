Erwan BILLET

Formations: BTSA IAAB, DESA de formateur concepteur de projets en Alternance (CNAM)



Expériences:

Responsable de fabrication en produits élaborés en découpe de volailles

Inspecteur dans une entreprise de service dans le domaine de l'agroalimentaire avec encadrement et gestion de 15 chantiers sur 2 départemements et 70 salariés

Formateur en CFA propreté sur la bretagne (CAP, BEP, Bac Pro, BTS HPE)

Formateur en formation professionnelle continue en nettoyage depuis 1995.

Créateur et gérant de l'organisme HYDIAC depuis 2000

Professeur à l'école des métiers de l'environnement de Rennes

Professeur à l'IUT de Laval pour la Licence professionnelle en Hygiène en agroalimentaire

Membre actif, en tant que président, de L'EHEDG france



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Développement commercial

Formation professionnelle

Communication

Marketing

Coaching

Management

Formation