Erwan COUM

Mes expériences en France à l'international sur différents métiers et secteurs d'activité en environnement BtoB m'ont permis d'acquérir et de développer une vision globale des enjeux stratégiques de l'entreprise. Avec pour dénominateur commun le goût d'un travail bien fait.



Compétences clés : développement commercial, marketing-com, animation de réseaux partenaires, pilotage opérations et projets, études-conseil, formation et accompagnement d'équipes terrain, management transversal, développement international



Curiosité, polyvalence, adaptabilité, envie d'apprendre, d'entreprendre, d'innover et de contribuer à la réussite d'un beau projet d'entreprise.



Actuellement en poste à l'école supérieure de commerce de Brest.



Mes compétences :

Gestion de projets

Développement commercial

Animation de réseau

Management de la Force de Vente

Gestion de budgets

Gestion des opérations

Marketing opérationnel