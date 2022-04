Erwan DU HALGOUËT

Courtier en assurances et prévoyance

Expert des entreprises en situation de changement



Nous travaillons uniquement pour les entreprises, PME / PMI / ETI, uniquement pour leurs besoins d’Assurances et de Prévoyance, et, uniquement dans les situations de changement :

- INNOVATION : Nouveaux produits / Nouveaux services / Nouvelles Technologies

- TRANSFORMATION : Plans de développement / Plans d’amélioration / Plans de réorganisation

- TRANSACTION : Fusion-Acquisition / Scission / Cession

- RESTRUCTURATION : Sauvegarde / Redressement judiciaire / Reprise d’activité à la barre du tribunal de commerce



Nous travaillons le plus souvent en collaboration avec les professionnels qui accompagnent les entreprises dans leurs changements.

- INVESTISSEURS

- CONSEILS FINANCIERS ET JURIDIQUES

- MANAGERS DE TRANSITION

- MANDATAIRES OU ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES.



Nous mettons en place une approche personnalisée dédiée à chaque client pour vous accompagner:

- CONSEIL : Pour prendre la bonne décision

- NEGOCIATION: Pour obtenir le bon prix

- GESTION: Pour avoir la bonne couverture en permanence et la bonne indemnisation



Le GROUPE CHATEAUDUN, c’est :

- 50 ans d’existence

- 400 clients, avec plus de 1 000 polices

- 500 sinistres par an

- 100 missions déjà réalisées dans un contexte de changement complexe



Mes compétences :

Marchés financiers

Assurance

Analyse financière

Capital investissement

Santé

Audit

Restructuring

Prévoyance

Transactions

Changements stratégiques

Situations spéciales