Claire-Candice Morel est manager pour l’activité conseil au sein de Deloitte Gabon.



Avant de rejoindre Deloitte, Claire-Candice a exercé successivement, pendant 6 ans, des fonctions de consultante, puis manager au sein de la ligne de service Finance & Gestion de la Perfomance d’Accenture Belgique et France.



Elle a contribué à la réalisation de projets de conseil et d'audits stratégiques pour les Directions Générales et Financières de grands acteurs dans les secteurs de l'Energie, du Service Public,des Banques et Assurances, Transport aérien et agroalimentaire.



Expertise

*Analyse, fiabilisation et industrialisation de processus

*Reporting et pilotage d’activité

*Audits de projet, audits stratégiques (évaluation d'entreprise)

*Organisation, centralisation et externalisation de services

*Conduite du changement

*Gestion de projet et d'équipe, organisation de groupes de travail, dispense de formation



Langues

Français – Anglais – Néerlandais (trilingue)

Portugais (notions)



Mes compétences :

Conseil