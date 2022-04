Erwan FRANCOIS

Dynamique et doté de capacités relationnelles fortes, je m'adapte facilement.

Mes capacités intellectuelles et d'analyse sont reconnues et motivées par mes mentions obtenues lors de mon cursus scolaire et des soutiens qui peuvent vous apporter leur argumentation.

J’entretiens encore à ce jour un réseau important d'entreprises privées et de représentants de collectivités territoriales sur la Vendée.





je suis actuellement en poste et suis Responsable QSE pour une entreprise générale de construction (environ 150 hommes).

Résultats 2014 division par 3 du tf et tg, soit une économie calculé de plus de 100 000 euros en tx AT/MP

Négociation baisse du taux de AT/ MP en cours avec carsat





Ancien officier, j'ai manager jusqu'à 200 hommes.



Conscient que pour être performant aujourd'hui, il faut faire travailler aussi bien sa tête que son corps, j'aime à pratiquer aujourd'hui du badmington en club, du futsal(district de Vendée- division 1 (pouzauges)) et des raid VTT.



Mes compétences :

Audit

Environnement

Qualité

Sécurité