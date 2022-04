Erwan Garel, Photographe Aviateur.

Photographe… Passionné de photographie depuis tout petit, je propose mes prestations de prises de vues professionnelles autour de l'aérien et du monde de l'entreprise sans être exclusif.



Aviateur… J’ai commencé à piloter il y a plus de dix ans. Je suis désormais pilote avion, instructeur ULM, télé-pilote et formateur drone. Je possède les qualifications pour les prises de vues en ULM et drone.



Mais pas seulement… Passionné de nature, je suis impliqué dans la protection des animaux et de l’environnement.

Je collabore bénévolement avec divers ONG et associations dont :

Sea Shepherd, Adopte un Rongeur et Le Sanctuaire des Hérissons...



Mes compétences :

Animation de formations

Rédaction web

Cuisine gastronomique

Aviation

Montage photo

Presse

Photographie

Retouche photo

Adobe Photoshop

Web