Madame, Monsieur,



Après 16 ans passé à servir comme militaire au sein du Ministère de la Défense, en tant que technicien de maintenance armement, je suis désireux aujourd’hui de donner un second souffle à ma carrière et ainsi, continuer à apporter mon expérience et mes compétences dans le domaine de l’aéronautique.



Professionnellement, sujet à une mobilité prochaine, due à ma fin de contrat le 30 juin 2014, j’ai décidé de me consacrer pleinement à cette perspective professionnelle dans le monde civil.



Par ce présent courrier, je me permets de solliciter votre bienveillance pour un poste de technicien en maintenance aéronautique.



Mon métier m’a apporté de solides compétences de management d’une équipe, de gestion de stocks et d’exploitation de matériels. Le temps passé dans les armées m’a permis de mettre en exergue ma disponibilité et ma polyvalence nécessaire dans l’accomplissement de ma mission et qui je n’en doute pas seront essentielles dans ma nouvelle prospection d’emploi.



J’occupe aujourd’hui les fonctions d’adjoint au chef de stockage, domaine dans lequel j’ai développé des qualités relationnelles et le sens de l’organisation qui constituent mon travail quotidien.

J’assure la prévention des accidents ainsi que la gestion des commandes, le suivi des matériels de mon service.

Pragmatique et développant un esprit d’initiative permanent, j’aime diriger et surtout travailler en équipe.



Souhaitant associer ma rigueur et mon savoir-faire à ceux de vos collaborateurs, je joins à la présente mon curriculum vitae vous permettant de prendre connaissance de mon parcours.

Je reste à votre disposition pour convenir d’un entretien.



Dans l’attente d’une réponse que j’espère positive, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distingués.



Monsieur Erwan KERLOCH.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel