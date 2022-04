Erwan LAYEC

Passionné par le sport et la conception, la mise en oeuvre et la gestion de projet (sportif, action de développement ou ingénierie de formation), je suis actuellement en charge de l'entraînement d'un groupe de nageurs prétendant aux compétitions nationales et internationales. Parallèlement, je manage l'équipe d'entraîneurs du club et assure le suivi des projets pédagogiques et sportifs. Je suis également en charge d'action de développement et de détection des potentiels au sein du club.



Mes compétences :

Management des ressources humaines

Préparation physique

Communication

Management de projet

Ingénierie de formation

Entraînement de nageurs et triathlètes