Erwan LE BARON

Passionné par le Digital, je travaille depuis le début de ma carrière au sein de cet environnement en pleine mutation. Le besoin de constamment remettre en question ses acquis face aux (r)évolutions en cours m'apporte des défis et une motivation au quotidien.

Grâce à mes expériences, j'ai acquis des compétences depuis les couches d'Infrastructure et d'architecture jusqu'à la gestion de projets de développement d'applications en réponse à des besoins utilisateurs.



La notion de service utilisateurs et clients ainsi que la transparence et la collaboration sont pour moi des critères indispensables de réussite au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

ITIL

Cloud computing

Infogérance

Informatique

Système d'information

Conseil

Infographie

Linux Redhat

Management

PHP

Virtualisation

Monitoring

Oracle