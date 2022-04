Erwan LE GOFF

Diplômé de Neoma Business School à Reims, j'ai commencé ma carrière en Marketing et Ventes à Paris. Puis j'ai voulu acquérir une dimension internationale en rejoignant l'Irlande comme Coordinateur des Ventes de 2004 à début 2009 et gérant des comptes clés Européens et Africains dans les secteurs de l'informatique et des machines de constructions.



Après plus de 7 ans d'expériences à Genève, en Suisse, en tant que Responsable Production Planning Europe et Responsable Achat et Opérations dans le secteur de la mode et du luxe, je souhaite réaliser de nouveaux challenges dans un contexte international.



Mes compétences :

